Из English видео сделать англ. и русский текст

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Закрыт11 заявок241 просмотр

Данное видео можно скачать на рутракере.

Я хочу озвучить его для рускоязычной аудитории.

Ищу помощь в переводе текста из этого видео.

Описание видео -

author: Christopher Matthew Spencer

subject: Business, Business Skills

level: Appropriate for allduration

duration - 1h 13m

12 лет назад
ivanremote
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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