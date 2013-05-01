Традос - Технический английский - медицина

Под среднесрочный проект -4мес, ищется 1-2 переводчика АНГ-РУС.

Требование Технический английский, и опыт в переводе инструкций к мед оборудованию.

*Остальным доплачиваю за то что не беспокоили по напрасну, тем кто побеспокоил - отнял время и еще прошел случайно отбор и затем всех подставил с качеством - отмена договоренности по оплате и отрицательяный отзыв.

Работа в традос 2011, на выходе должен быть 2-язычный ттх файл.

Первая часть:

предлогаю $0.02×1198 слов = $23.96

есть повторы, их 31 * $ 0.01 = $ 0.31

Итого = $24.27

Отправлю на почту: исходники, сорс и xls c утвержденными переводами.

Не горит, но до 6го мая хотелось бы успеть. ОК?