Нужен переводчик английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 5 часовых роликов, на самом деле роликов больше. Спасибо.
C английского на итальянский
Собсвтенно сабж. Надо перевести объявление об открытой вакансии.
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