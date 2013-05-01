C английского на итальянский

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Завершен2 заявки137 просмотров

Собсвтенно сабж. Надо перевести объявление об открытой вакансии.

12 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$6
1 день
Анна настоящий профессионал - мгновенный перевод с английского на итальянский про приемлемой цене. Очень советую обращаться! 10 из 10-и.
Приятный заказчик, быстро договорились, выполнила и сразу получила оплату. Артем, спасибо, буду рада сотрудничеству в будущем!

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Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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