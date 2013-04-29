На английский 5 страниц отчета и 5 страниц схемы

Добрый день!

Нужен перевод двух документов с русского на английский язык. Подробности:

1) направление: с русского на английский язык.

2) тематика:

- отчет о проверке машинного масла примерно 5-6 страниц (по 1800 знаков) в DOC.

- схемы (перевести только легенды и табличку с текстом), примерно 5 страниц PDF.

3) объем общий: примерно 6-8 страниц (по 1800 знаков), точнее по факту.

6) срок: 2 дня.

7) оплата: системой Webmoney, Яндекс-Деньги, карта Visa в течение 3 рабочих дней;

8) исполнителем выберу того, кто сделает хороший перевод тестового отрывка один абзац; текст для пробного перевода приводится ниже.

В контактах укажите ICQ и/или мобильный, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.

Укажите стоимость за страницу в долларах или рублях.

С уважением,

Александр

P.S. Публиковать пробный перевод в тексте предложения в общем доступе не надо, отправляйте пробный перевод на email или личным сообщением. Переводить гуглом тоже нет смысла, это все умеют бесплатно.

Текст для пробного перевода (80 слов):

В связи с вышеизложенным, рекомендуем провести комплексную очистку турбинного масла от механических примесей и воды. В дальнейшем считаем целесообразным организовать контроль за наличием механических загрязнений и влагосодержания в рабочей жидкости, использовать этот контроль при промывке и вводе в эксплуатацию оборудования после ремонта.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест...