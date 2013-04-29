Нужен переводчик английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 5 часовых роликов, на самом деле роликов больше. Спасибо.
На английский 5 страниц отчета и 5 страниц схемы
Добрый день!
Нужен перевод двух документов с русского на английский язык. Подробности:
1) направление: с русского на английский язык.
2) тематика:
- отчет о проверке машинного масла примерно 5-6 страниц (по 1800 знаков) в DOC.
- схемы (перевести только легенды и табличку с текстом), примерно 5 страниц PDF.
3) объем общий: примерно 6-8 страниц (по 1800 знаков), точнее по факту.
6) срок: 2 дня.
7) оплата: системой Webmoney, Яндекс-Деньги, карта Visa в течение 3 рабочих дней;
8) исполнителем выберу того, кто сделает хороший перевод тестового отрывка один абзац; текст для пробного перевода приводится ниже.
В контактах укажите ICQ и/или мобильный, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.
Укажите стоимость за страницу в долларах или рублях.
С уважением,
Александр
P.S. Публиковать пробный перевод в тексте предложения в общем доступе не надо, отправляйте пробный перевод на email или личным сообщением. Переводить гуглом тоже нет смысла, это все умеют бесплатно.
Текст для пробного перевода (80 слов):
В связи с вышеизложенным, рекомендуем провести комплексную очистку турбинного масла от механических примесей и воды. В дальнейшем считаем целесообразным организовать контроль за наличием механических загрязнений и влагосодержания в рабочей жидкости, использовать этот контроль при промывке и вводе в эксплуатацию оборудования после ремонта.
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест...
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