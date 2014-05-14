Отредактировать базу статусов на итальянском языке

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Необходимо отмодерировать базу статусов на итальянском языке (около 2000 штук). Поправить, одобрить корректные, удалить некорректные. Статусы присылают постоянно, поэтому сотрудничество может быть продолжено и далее. Более подробно объясню при общении.

10 лет назад
vasil32
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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