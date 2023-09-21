Переклад тексту з Української на Англійськ

$35
ПереводыЗакрыт55 заявок318 просмотров
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Доброго дня!

Необхідно перекласти текст.

Мова: з UA на EN

Обсяг: 2500 символів.

Формат: ділове, від імені команії.

Вимога: близька до носія мови.

Вартість роботи: 35$

Документ: доступ на ГуглДиску https://docs.google.com/document/d/1D7ad-FtP6P4AIXqOrEeSK2GcAW32ueRbxle0/shared

3 месяца назад
guest_1695812305460
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад