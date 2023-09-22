Юридичний переклад тексту договору з англійської на українську

$170
ПереводыЗавершен22 заявки150 просмотров
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Необхідно здійснити якісний, з урахуванням специфічної юридичної термінології та мовних оборотів, переклад тексту юридичного характеру (договір про співпрацю) з англійської мови на українську.

Що необхідно зробити:

  1. Документ з формату PDF (прикладений до замовлення) перевести у формат текстового онлайн-документу google docs

  2. Здійснити переклад англійського тексту документу на українську мову

  3. Забезпечити у новому форматі відповідний оригінальному вигляд документа, зі збереженням розбивки по сторінках, форматування та розміщення елементів, вигляду табличок і відносого розташування елементів всередині табличок.

  4. Роботу необхідно завершити не пізніше, ніж до 21 вересня.

3 месяца назад
mainsan
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Анна 
44 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 месяца назад
$170
8 дней
UAH
Абсолютно чудовий досвід співпраці з Ганною. Ввічливість, постійний зв'язок, і головне - чітке виконання зобов'язань і термінів, якісний переклад непростої юридичної термінології. Дуже рекомендую Ганну як відповідальну та старанну спеціалістку.
Олександр дуже ввічливий, надійний і приємний у спілкуванні замовник, з яким легко і цікаво працювати! Щодо оплати все чітко і швидко. Від співпраці одні позитивні емоції) Рада з вами працювати. Всім рекомендую!!!