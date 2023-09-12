необходимо перевести онлайн игру с русского на английского. Условия и объёмы обсудим в лс
Зробити переклад транспортних документів з англ. польс. і китайської
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зробити переклад транспортних документів з англ. ,польс. і китайської на укр мову
всього є 9 документів.
термін виконання 1-2 дні
Оплата 500грн
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