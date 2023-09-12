Зробити переклад транспортних документів з англ. польс. і китайської

$15
ПереводыЗакрыт37 заявок162 просмотра
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зробити переклад транспортних документів з англ. ,польс. і китайської на укр мову

всього є 9 документів.

термін виконання 1-2 дні

Оплата 500грн

3 месяца назад
Serginios
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад