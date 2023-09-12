Переклад сайту з англійської на французьку

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Статья. Темперамент и характер (перевод на польский)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всім привіт!
Необхідно перекласти сайт muszkats.com (17 сторінок, список в прикріпленому файлі) на французьку мову.
Обов'язково якісний переклад, без використання гугл-перекладача.
В ставці вказуйте реальні терміни та ціни.
P.S.
Я розробник сайту, допомагаю знайти тямущого перекладача для замовника, подальше спілкування буде вестись з ним англійською мовою !
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