Переклад сайту з англійської на французьку

ПереводыЗакрыт3 заявки25 просмотров
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Всім привіт!


Необхідно перекласти сайт muszkats.com (17 сторінок, список в прикріпленому файлі) на французьку мову.

Обов'язково якісний переклад, без використання гугл-перекладача.

В ставці вказуйте реальні терміни та ціни.

P.S.

Я розробник сайту, допомагаю знайти тямущого перекладача для замовника, подальше спілкування буде вестись з ним англійською мовою !

3 месяца назад
samyrai2000
Павел 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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