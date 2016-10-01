Перевести новостную подборку с немецкого языка

Добрый день. Срочно (в распоряжении есть не больше 36 часов) нужно сделать перевод документов с украинского языка на английский язык. Документы, которые нужно будет перевести: 1) свидетельство о браке (1 стр) 2) договор о покупке/продаже квартиры (4 стр) 3) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Файл состоит из небольших новостных аналогичных заметок. Подборка новостей с немецкого сайта. Всего 28000 знаков. Срок – за сегодня.
- Похожие заказы
- Переводы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим разовый грамотный перевод текста с русского на английский. Порядка 220 слов.Переводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить перевод нескольких страниц. Я всего документа надо будет перевести 4 последние страницы. Срок да 12:00-12:30 сегодня. Оценивайте свои силы и оставляйте заявки, указав стоимость вашей работы.Переводы3 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно перевести контент сайта , тексты сайта связаны с фондовой биржей на английский языкПереводы30 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевод китайской новеллы. Объем очень большой, на несколько месяцев вперед. В новелле около 1000 глав. (в главе 10-20т.зн.) Перевод любительский, так как ставка очень низкая! Главное, чтобы был понятен смысл. 20р. / 1 тыс.зн. с пробелами Если согласны, пишите. ...Переводы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Требуется качественный перевод заявления в университет с русского на арабский язык, 407 слов, 2874 символов с пробелами. Жду ваших предложений.Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен перевод с английского на русский: 1. файл: [url=https://app.box.com/s/1oj5dohquzgvvzhvdh7k3bi90jolknfe]https://app.box.com/s/az9eb3sz566tlfmv4rro8mrgjgalhgis [/url]- файл примерно 14 страниц PDF, буду делить на две части - одна часть одному переводчику примерно 7-9 страниц по 1800 знаков, по выходу в Word 2. срок: до 12 ...Переводы3 исполнителяЗавершен7 лет назад
Нужен профессиональный перевод с русского на английский. Текст небольшой - 630 символов без пробелов. Тематика - спорт, здоровье.Переводы10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист для перевода нескольких статей на тему веб-разработки. Общий размер - 8790 знаков Сами статьи в приложении Переведенные статьи необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx Заявки без указанного бюджета не рассматриваются. ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы(на указанные языки) для того, чтобы на сайте публиковать. Ищу низкую цену в расчете на: - то, что тексты простые (без сложной терминологии и оборотов) - что буду делать ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад