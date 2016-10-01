Перевести новостную подборку с немецкого языка

$48
ПереводыЗакрыт8 заявок189 просмотров
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Файл состоит из небольших новостных аналогичных заметок. Подборка новостей с немецкого сайта. Всего 28000 знаков. Срок – за сегодня.

7 лет назад
KravecAnka
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Svetlana0805
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$48
2 дня
Задание было сформулировано четко. Во время работы Анна всегда была на связи. Но после того, как готовый перевод был отправлен (05.10.2016), заказчик на связь больше не выходила. Денег за работу я, соответственно, до сих пор не увидела. Как говорится, надежда умирает последней, но чувства очень неприятные.
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