Перевести новостную подборку с немецкого языка

Задание было сформулировано четко. Во время работы Анна всегда была на связи. Но после того, как готовый перевод был отправлен (05.10.2016), заказчик на связь больше не выходила. Денег за работу я, соответственно, до сих пор не увидела. Как говорится, надежда умирает последней, но чувства очень неприятные.