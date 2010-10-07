Перевести описание прибора с англ. на испанский

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, в прикрепленном файле 2 текста, которые необходимо перевести с русского языка на английский. Перевод должен быть надлежащего качества, так как эта работа: 1. Необходима для сайта организации; 2. Будет сдаваться в университете. Срок - 12 октября ...