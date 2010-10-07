Знание английского + принтер + сканер + факс

ПереводыЗакрыт2 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Одноразовая работа по "Встречному уведомлению":

http://www.google.com/dmca.html

Нужно грамотно его составить на хорошем английском (помогу с материалом на русском), распечатать, отсканировать и отослать по факсу.

Аська 133два8один4.

Срочный проект.

13 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
TaniaSkybinska
Татьяна 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Написание Cover Letter. Сегодня.

    $50

    Необходимо составить Cover Letter на английском. Полного русского вариант нет. Есть мысли и набросок. Нужно "вчера". Нужно качественно. Можно дорого. Для контакта скайп: gietos или тормозная личка веб-лансера, лучше первое.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Компрессоры

    Добрый день! Необходимо выполнить перевод Руководства по эксплуатации компрессоров с английского на русский. Просим выполнить тестовый перевод и направить его вместе с резюме и расценками по адресу [email protected] С уважением

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для olga81 (mp3)

    $107

    Проект для конкретного исполнителя, просьба не участвовать. Необходимо перевести англоязычный текст из звукового файла и сохранить результат Ворде. Названия Ворд файлов должны совпадать с названием звуковых файлов. Цена 8 уе за 1800 знаков. Стоимость ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Русификация скрипта AdManagerPro

    Требуется перевод пользовательской и административной части скрипта Ad Manager Pro 4.01 с английского на русский язык. В задание входит также перевод емейл шаблонов. Для выполнения задания требуется знание html вёрстки, т.к. нет отдельных языковых файлов, все ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводы для сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, в прикрепленном файле 2 текста, которые необходимо перевести с русского языка на английский. Перевод должен быть надлежащего качества, так как эта работа: 1. Необходима для сайта организации; 2. Будет сдаваться в университете. Срок - 12 октября ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проверка перевода

    $20

    Проверка одной страницы технического перевода с русского на английский, перевод абзаца. Предмет перевода - CV Причина невыполнения проекта самостоятельно: лень. Нужно сейчас. Само собой перевод нужен качественный. Страница: * Начинайте переводить по согласованию, т.е. не надо присылать готовый перевод с расчетом ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод устава с украинского на английский язык

    $250

    Требуется перевести устав компании с украинского на английский язык. Исходный документ в формате .pdf. Перевод требуется в формате .doc с сохранением форматирования (курсив, жирный и т.п.) Объем исходного файла – 17 печатных страниц. Срок выполнения – 10 октября ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод выписки из реестра срочно

    Добрый день, необходимо перевести выписку из реестра. Нужно сделать в течении нескольких часов, бюджет 4-8 долл. Пишите ваши предложение по стоимости и срокам, отзывы и наличие скайпа/мобильного телефона очень желательны, Оплата вмз/веблансер,

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад