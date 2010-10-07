Знание английского + принтер + сканер + факс

Необходимо составить Cover Letter на английском. Полного русского вариант нет. Есть мысли и набросок. Нужно "вчера". Нужно качественно. Можно дорого. Для контакта скайп: gietos или тормозная личка веб-лансера, лучше первое.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Одноразовая работа по "Встречному уведомлению":
http://www.google.com/dmca.html
Нужно грамотно его составить на хорошем английском (помогу с материалом на русском), распечатать, отсканировать и отослать по факсу.
Аська 133два8один4.
Срочный проект.
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