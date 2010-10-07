Проверка перевода

Есть графический формат webp. Нужно его описание (спецификация) на русском языке. Спасибо тем, кто умеет пользоваться Google, чтобы найти продукт того же Google. Думаете, я это не скачал? В том-то и дело, что меня интересует именно ...
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Проверка одной страницы технического перевода с русского на английский, перевод абзаца.
Предмет перевода - CV
Причина невыполнения проекта самостоятельно: лень.
Нужно сейчас.
Само собой перевод нужен качественный.
Страница: *
Начинайте переводить по согласованию, т.е. не надо присылать готовый перевод с расчетом на оплату, если мы не договорились работать.
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