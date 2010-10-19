Перевод интерфейса игры

ПереводыЗавершен5 заявок302 просмотра
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Необходимо перевести интерфейс игры с русского на:

1.Португальский

2.Тайский

Объем: 35 т.зн. Тематика – авиация. Текст не сложный.

Цена вопроса – индивидуально.

13 лет назад
kondr1986
Павел 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
13 лет назад
$200
7 дней
Хорошая работа. Приятное общение. Оперативно, качественно, все в срок. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество! Спасибо за работу)
Достаточно интересный проект по переводу компьютерной игры на португальский. На этапе переговоров возникли разногласия по поводу оценки стоимости работы, но очень быстро мы с Павлом пришли к общему, взаимовыгодному решению. В итоге проект был сдан в срок, и оплата поступила в в полном размере. Также стоит отметить, что Павел согласился сделать предоплату, что положительно сказалось на качестве работы)
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