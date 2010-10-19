Перевод интерфейса игры

Достаточно интересный проект по переводу компьютерной игры на португальский. На этапе переговоров возникли разногласия по поводу оценки стоимости работы, но очень быстро мы с Павлом пришли к общему, взаимовыгодному решению. В итоге проект был сдан в срок, и оплата поступила в в полном размере. Также стоит отметить, что Павел согласился сделать предоплату, что положительно сказалось на качестве работы)