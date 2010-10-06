Перевод устава с украинского на английский язык

$250
ПереводыЗакрыт6 заявок212 просмотров
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Требуется перевести устав компании с украинского на английский язык.

Исходный документ в формате .pdf. Перевод требуется в формате .doc с сохранением форматирования (курсив, жирный и т.п.)

Объем исходного файла – 17 печатных страниц.

Срок выполнения – 10 октября 18.00 мск.

Оплата 130wmz за всю работу через 30 дней после ее сдачи.

Жду Ваших резюме и портфолио.

Заинтересовавших кандидатов ждет небольшое тестовое задание.

13 лет назад
kisssel
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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