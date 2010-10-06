Русификация скрипта AdManagerPro

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Требуется перевод пользовательской и административной части скрипта Ad Manager Pro 4.01 с английского на русский язык. В задание входит также перевод емейл шаблонов.

Для выполнения задания требуется знание html вёрстки, т.к. нет отдельных языковых файлов, все слова находятся в html (php) коде, кроме емейл шаблонов.

При выполнении задания необходимо конвертировать файлы в utf-8.

В приложении архив с папками административной части скрипта и общего шаблона.

13 лет назад
alu
47 летЭстония
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
phantomrain
Андрей 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$35
4 дня
Ждал заказа неделю вместо оговоренных 4-х дней, так и не дождался...
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