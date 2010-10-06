Приватный проект для olga81 (mp3)

Проверка одной страницы технического перевода с русского на английский, перевод абзаца. Предмет перевода - CV Причина невыполнения проекта самостоятельно: лень. Нужно сейчас. Само собой перевод нужен качественный. Страница: * Начинайте переводить по согласованию, т.е. не надо присылать готовый перевод с расчетом ...