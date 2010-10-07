Компрессоры

Проект для конкретного исполнителя, просьба не участвовать. Необходимо перевести англоязычный текст из звукового файла и сохранить результат Ворде. Названия Ворд файлов должны совпадать с названием звуковых файлов. Цена 8 уе за 1800 знаков. Стоимость ...
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Добрый день!
Необходимо выполнить перевод Руководства по эксплуатации компрессоров с английского на русский.
Просим выполнить тестовый перевод и направить его вместе с резюме и расценками по адресу [email protected]
С уважением
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