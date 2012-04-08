Перевод 24 страниц на английский, тема инвестиции

ПереводыЗавершен8 заявок227 просмотров
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Необходимо сделать перевод 24х страниц с русского на английский язык. Примерно 6000 слов.

Тематика текста - инвестиции.

Требования - понимание тематики текста, ну и отличнейший английский, конечно же :)

Качество перевода будет проверяться ;)

В заявках указывайте, пожалуйста, сроки и цену за 1К перевеода текста.

Спасибо.

12 лет назад
Vas18
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$3
3 дня
Спасибо за проделанную работу. Все сделано хорошо.
Только положительные впечатления от работы. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
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