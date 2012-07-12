Перевод на английский

ПереводыЗавершен18 заявок301 просмотр
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Нужно перевести сайт http://www.igrydevoch.com/ на Английский язык.

Перевод только человеческий! Никаких синтетических и иннет переводчиков!

Со сроками не тороплюсь… месяц допустимо.

Цену и срок незабываем указывать в проекте!

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11 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
pegasplus
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$2
3 дня
Единственный человек, который мне реально перевел сайт. Сделано все грамотно не смотря на небольшое усложнение задания. Спасибо.
Отличный заказчик - всегда на связи, задачи поставлены четко, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
3nakomaya
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$50
15 дней
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
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Была
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12 лет назад
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