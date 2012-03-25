Приватный проект для Гресь Евгении

ПереводыЗавершен1 заявка119 просмотров
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Перевод (англ-рус) согласно оговоренным условиям.

12 лет назад
yalool
Ольга 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$13
1 день
Отличный исполнитель! Работа была выполнена качественно и в срок. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Спасибо за интересный проект! Было очень приятно работать! Хочу еще! :)
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