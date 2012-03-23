Перевод 3-х страниц рус.-нем. , срочно

$50
ПереводыЗакрыт4 заявки169 просмотров
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Нужен перевод 3х страниц печатного текста с русского на немецкий язык.

Сдать работу к 9:00 по Москве.

Жду ваших предложений, спасибо.

12 лет назад
kurdt_cohbaine
Роман 
43 годаАвстралия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад