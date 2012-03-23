Перевод с русского на английский и на немецкий

Нужно перевести сайт http://www.igrydevoch.com/ на Английский язык. Перевод только человеческий! Никаких синтетических и иннет переводчиков! Со сроками не тороплюсь… месяц допустимо. Цену и срок незабываем указывать в проекте! Все дополнительные вопросы в личку, я почти всегда здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется профессиональный, точный перевод сайта с русского на английский и на немецкий. Художественный. Все исходные тексты даются.
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