Перевод с русского на английский и на немецкий

$100
ПереводыЗакрыт19 заявок283 просмотра
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Требуется профессиональный, точный перевод сайта с русского на английский и на немецкий. Художественный. Все исходные тексты даются.

12 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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    Нужно перевести сайт http://www.igrydevoch.com/ на Английский язык. Перевод только человеческий! Никаких синтетических и иннет переводчиков! Со сроками не тороплюсь… месяц допустимо. Цену и срок незабываем указывать в проекте! Все дополнительные вопросы в личку, я почти всегда здесь.

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