Перевести каталог постранично.

ПереводыЗавершен12 заявок320 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что необходимо сделать:

Каталог объем: 70 стр. перевести на русский.

Исходник PDF файл

Перевод получить в WORDе по-странично: Английский текст- Русский текст.

Основная масса страниц - пример 2.

Полный каталог весит 200мб, поэтому выложу исполнителю.

Выбор исполнителя провожу в 2 этапа. На первом выбираю несколько человек исходя из цены/времени и предлагаю перевести страницы, которые во вложении. По результатам выбираю одного исполнителя.

Указывайте бюджет и сроки выполнения!!!

12 лет назад
shvedoff
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
musician
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$70
7 дней
Очень понравился подход к работе: все сделано четко, аккуратно и раньше срока. Качество перевода на высоте! Именно тот случай, когда можно сказать что работа была выполнена на 120%. + всегда на связи
Спасибо Евгению, очень ответственный и приятный заказчик. Четкое задание и честная оплата. С радостью буду сотрудничать еще.