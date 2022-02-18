Перевод c русского на немецкий язык

Необходим качественный перевод текстов на английский язык, описаний товаров и статей на тему электроника. Также возможно нужен будет рерайт текстов. Уважаемые переводчики - указывайте пожалуйста квалификацию и желаемую ставку оплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать перевод текста с русского на немецкий язык. Если будут использоваться какие-то авто-переводчики, то весь текст после этого должен быть вычитан и откорректирован на отсутствие грамматических, стилистических и смысловых ошибок.
ВНИМАНИЕ: Перевод письменный, но переводчик должен владеть также разговорным немецким.
Если Вы не говорите по-немецки, то просим не оставлять заявку.
Прошу в отклике указать стоимость перевода исходя из 1800 знаков с пробелами и говорите ли Вы по-немецки.
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