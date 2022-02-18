Перевод c русского на немецкий язык

Требуется сделать перевод текста с русского на немецкий язык. Если будут использоваться какие-то авто-переводчики, то весь текст после этого должен быть вычитан и откорректирован на отсутствие грамматических, стилистических и смысловых ошибок.

ВНИМАНИЕ: Перевод письменный, но переводчик должен владеть также разговорным немецким.

Если Вы не говорите по-немецки, то просим не оставлять заявку.

Прошу в отклике указать стоимость перевода исходя из 1800 знаков с пробелами и говорите ли Вы по-немецки.