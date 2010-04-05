Перевод для сайта IT компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен17 заявок471 просмотр

Нужно перевести текст IT тематики с русского на английский.

Указывайте пожалуйста цену за перевод посимвольно и примеры перевода подобных текстов в вашем портфолио.

15 лет назад
mdteam
Мила 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$25
3 дня
Мне понравилось работать с Анной, возможно будем сотрудничать и дальше! Довольна ответственностью и соблюдением сроков!
Мила - хороший заказчик. Все отлично, сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад