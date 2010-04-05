Несложный текст+таблицы с числами. Объём небольшой.
Перевод для сайта IT компании
Нужно перевести текст IT тематики с русского на английский.
Указывайте пожалуйста цену за перевод посимвольно и примеры перевода подобных текстов в вашем портфолио.
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