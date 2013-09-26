Перевод и описание продуктов для Гостинной

Требуется выполнить осмысленный перевод языковых файлов для CMS Пример текстов: $lang['firesale:dash_overview'] = 'Quick Overview'; $lang['firesale:dash_categorytrack'] = 'Category Tracking'; $lang['firesale:elements:product_sales'] = 'Product Sales'; $lang['firesale:elements:low_stock'] = 'Stock Alerts'; $lang['firesale:dashboard:no_sales'] = 'No sales found in the last 12 months'; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Осуществить перевод «Готового решения» и «модели готового решения», если есть ссылка.
При наличии описания продукта, сделать упор на данное описание, это может быть описание функционала, механизма или комплектующей части данного продукта.
Сам перевод разместить напротив ячейки с готовым решением или моделью.
- Похожие заказы
- Переводы8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть несколько сотен технических статей на английском, которые надо перевести на другие языки (немецкий, испанский, итальянский, французский, русский и другие). Каждая статья представляет из себя один или несколько html-файлов с простейшим форматированием. Средняя длина текста - ...Переводы20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно перевести сайт с английского на русский ,тематика сайта авто .Вот пример стр что нужно перевести . Моя цена за перевод 2 дол. http://www.velvet-cars.com/ http://www.velvet-cars.com/technical-infoПереводы11 заявокЗакрыт10 лет назад
Выполнить перевод текста (.docx файл в приложении) на русский. Использовать фразы/переводы из существующего файла (.csv). Заявки/сообщения без цены будут игнорироваться. Оплата в webmoney или на карту Приватбанка(для Украины). Переводчики без рейтинга будут рассматриваться только ...Переводы12 заявокЗакрыт10 лет назад
13 страниц пдф текста.Перевод должен быть понятным любому пользователю. Выберу с рейтингом и низкой ценой.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется перевод с китайского языка инструкции, предлагайте цены:)Переводы7 заявокЗакрыт10 лет назад
В бюро переводов "Профальнс" требуется переводчик малайского и индонезийского языков для регулярных и объемных проектов. Резюме и расценки просим высылать на почту.Переводы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
необходим перевод сайта http://www.bronza-market.ru/ Перевести нужно полностью для американской публики, желательно с учетом поисковых запросовПереводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
Разрабатывается сервис. Более 30 страниц. Большенство форм, валидация и все прочее. Необходим контент на АНГЛИЙСКОМ языке. Я покажу страницы, много набросков при разработке на русском. Необходимо все страницы перевести. Все до деталей. Требования: носитель АНГЛ. Все ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Студии перевода требуются переводчики испанского.Просим указывать стоимость ваших услуг. Срок выполнения заданий до трех дней. Так же требуются переводчики по: итальянскому,немецкому,французскому,турецкому,узбекскому,туркменскому.Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад