Перевод и описание продуктов для Гостинной

Осуществить перевод «Готового решения» и «модели готового решения», если есть ссылка.

При наличии описания продукта, сделать упор на данное описание, это может быть описание функционала, механизма или комплектующей части данного продукта.

Сам перевод разместить напротив ячейки с готовым решением или моделью.