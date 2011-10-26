Перевод рус->eng

$50
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Закрыт10 заявок326 просмотров

Необходимо перевести текст на 2900 символов.

Для всех кандидатов одно тестовое (во вложении)

Кто справится, делаю предоплату в полном объеме. Цены рассматриваю до 150 рулей за 1000 символов.

14 лет назад
Goldiess
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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