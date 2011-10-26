Требуется сделать качественный перевод нашего коммерческого предложения (текст для отправки партнерам по факсу или емаил) с русского на немецкий, итальянский и испанский языки. Объем небольшой - примерно пол страницы.
Перевод рус->eng
Необходимо перевести текст на 2900 символов.
Для всех кандидатов одно тестовое (во вложении)
Кто справится, делаю предоплату в полном объеме. Цены рассматриваю до 150 рулей за 1000 символов.
Заявки фрилансеров
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