Приватно для Игоря Степ (IgorStep)

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Завершен1 заявка202 просмотра

Требуется перевести инструкцию по использованию DVR на русский язык, а так же сохранить верстку как в оригинале. Результат в PDF.

14 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
5 дней
Все сделано качественно и в срок. Рекомендуем.
Интересный положительный опыт сотрудничества. Владимир - надежный и ответственный заказчик. Четкая постановка задачи. Никаких проблем с оплатой и предоплатой. Выполнил объемный технический перевод (мануал) с английского на русский язык + верстку. С удовольствием продолжаю сотрудничать.

Заявки фрилансеров

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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