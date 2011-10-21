Перевод каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт17 заявок279 просмотров

Требуется перевод небольшого каталога - pdf-файл ( 1 страница текста + 11 вариантов продукции с одинаковыми характеристиками - требуется менять только параметры) работа срочная

14 лет назад
Corimos
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод интерфейса сайта на португальский язык

    Необходимо перевести интерфейс сайта на португальский язык. Не цельный текст, а слова и фразы из интерфейса, учитывая контекст применения слова/фразы. Во вложении первая порция фраз для перевода. Будет еще вторая порция примерно ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод инструкций с сохранением структуры.

    Требуется перевести инструкции на русский язык. А так же сохранить структуру и стиль как в оригинале. Инструкций очень много. Многие из них отличаются номерами моделей оборудования. См. приложение.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод заданий к конференциям

    Добрый вечер! Необходимо перевести задание к конференции (1800знаков). язык английский на русский нужен автор с портфолио и приемлимыми ценами, жду преложений. С увадением, Наталия

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Технический перевод

    Добрый день! Требуется перевести техническое задание на Анг язык Жду Ваши цены и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод описаний к проигрывателям

    Нужно выполнить перевод трех небольших текстов. Работа срочная, расчитываю вечером получить тексты. По ссылке вы увидите три плеера, описания кк ктороым нужно перевести. http://meridian-audio.com/the-collection/cd-players.aspx Присылайте сразу 500 знаков, перевода, чтобы я ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад