Перевод текстов с англ. Приватно для AboveXBeyond

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Требуется выполнить перевод описаний товаров с англ на рус + нескольких заметок. Общий объем - около 18 000 зн.

Задание скину на почту.

14 лет назад
Azalia_A
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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