Список словосочетаний
Перевод текстов с англ. Приватно для AboveXBeyond
Требуется выполнить перевод описаний товаров с англ на рус + нескольких заметок. Общий объем - около 18 000 зн.
Задание скину на почту.
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