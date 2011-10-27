Срочно нужен перевод с англ. на русский

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Завершен12 заявок487 просмотров

Перевод на русский язык с соблюдением правильности перевода специальных терминов. Профессиональная область: сельское хозяйство, растениеводство, агрономия, точное фермерство, Так же присутствуют термины из области Информационных технологий, разработки программного обеспечения, компьютеров. Перевод должен приводиться по абзацам, т.е. англ текст абзаца, следом русский текст, синего цвета шрифт. Выделенные красным фрагменты англ текста должны точно так же выделяться в переводе. В случае трудностей при переводе специальных фраз, использовать терминологию агрономов или ит-шников на русском языке, при сомнении в выборе того или иного слова для перевода – выбирать и приводить 2 альтернативных варианта для дальнейшего утверждения.

Текст в приложении.

Необходимо выполнить в ближайшие два дня.

Оплата Webmoney.

14 лет назад
Sabir
Сабир 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HQ-Translation
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня
Приятная, как в общении, так и в исполнении работы. Все сделала быстро и качественно.
Приятно работать с такими заказчиками! Все по делу, понимает тонкости не только своего дела, но и переводческого :-) Что очень радует.

Заявки фрилансеров

HQ-Translation
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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