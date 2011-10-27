Требуется перевод небольшого каталога - pdf-файл ( 1 страница текста + 11 вариантов продукции с одинаковыми характеристиками - требуется менять только параметры) работа срочная
Срочно нужен перевод с англ. на русский
Перевод на русский язык с соблюдением правильности перевода специальных терминов. Профессиональная область: сельское хозяйство, растениеводство, агрономия, точное фермерство, Так же присутствуют термины из области Информационных технологий, разработки программного обеспечения, компьютеров. Перевод должен приводиться по абзацам, т.е. англ текст абзаца, следом русский текст, синего цвета шрифт. Выделенные красным фрагменты англ текста должны точно так же выделяться в переводе. В случае трудностей при переводе специальных фраз, использовать терминологию агрономов или ит-шников на русском языке, при сомнении в выборе того или иного слова для перевода – выбирать и приводить 2 альтернативных варианта для дальнейшего утверждения.
Текст в приложении.
Необходимо выполнить в ближайшие два дня.
Оплата Webmoney.
Выбранный исполнитель
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