Перевод статей

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Закрыт24 заявки415 просмотров

Приветствую, нужно будет выполнять перевод статей (тематика смартфоны)

Сотрудничество долговременное

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14 лет назад
shan-mir
Татьяна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

fairie
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

fairie
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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