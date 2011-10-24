Перевод статей медицинской тематики

Требуется переводчик статей по теме: здоровье, медицина. Статьи не научные, а для широкого круга читателей.

Перевод с английского на русский язык. Планируется долгосрочное сотрудничество - порядка 100 статей.

Оплата 2 доллара США за 1800 знаков на английском языке (пробелы не учитываются при расчете). Тестовая статья оплачивается.

Перевод необходимо оформлять в Word (12 шрифт, TimesNew), с выделенным заголовком и выделением жирным ключевых слов статьи. Оплата Webmoney.