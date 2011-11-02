Перевод с англ. на рус.

Требуется перевод темы для вордпресса, но знаний ворпресса не требуется. Перевод осуществляется при помощи простой и бесплатной программы Poeditor. Я даю вам файл, вы его в системе переводите. Там удобная система: слева видны все фраза на анг и справа перевод. Строк для перевода 1470. В строке может быть просто одно слово (например, Thailand) или целый обзац

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