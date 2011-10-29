Перевод с русского на английский 1000 знаков

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Завершен3 заявки206 просмотров

Необходимо перевести (или скорректировать) текст на английский язык. Текст прост - болванка для международного сертификата.

Убедительная просьба - пишите желаемую сумму.

14 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Спасибо за выполненную работу! Все качественно и в срок. Успехов!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Своевременная оплата

Заявки фрилансеров

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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