Перевод с голландского

ПереводыЗавершен5 заявок201 просмотр
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Добрый вечер!

Есть 6 страниц текста нужно перевести. В проект цена и срок. Спасибо.

Открыт проект!

12 лет назад
vaselisa21
Анастасия 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
mvolash
Марина 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
5 дней
Огромное спасибо Марине! Помогла, выручила, очень оперативно! Спасибо большое за работу!