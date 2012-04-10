Перевод с голландского

Сайт www.donlogistic.ru Необходимо перевести ВЕСЬ контент на сайте на китайский язык. Указывайте, пожалуйста, вашу цену за весь проект.
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Добрый вечер!
Есть 6 страниц текста нужно перевести. В проект цена и срок. Спасибо.
Открыт проект!
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