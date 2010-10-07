Перевод с немецкого на русский (10.000 зн.)

Нужен технический перевод (без изысков, приближенно к оригиналу, чтобы подучиться на переводе потом)

Тематика: пакеты автоматического дифференцирования для Maple

(предпочтение тем, кто знает, что такое перегрузка операторов)

Фронт работ - 10.000 знаков

- Kurzfassung

- 1 Einfuhrung, Grundbegriffe und Problemstellung (стр. 1)

- стр 6-11 (начиная с 1.2 Automatisches Differenzieren)

Крайний срок - вечер вторника

Файл: http://webfile.ru/4802730

Цена видится в районе 700р если результат во вт. и 900р если результат в пн.