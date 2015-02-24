Перевод с русского на английский

Здравствуйте, требуется сделать перевод help'а по программному обеспечению (по работе с программой) с русского на английский язык, очень важный момент - терминология справочника связана с швейным производством, текст должен восприниматься англоязычным пользователем как инструкция (русскоязычный help ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен переводчик для описаний виртуальных мест, типа этого:
"Вы стоите перед Академией — огромным зданием, подъезд которого украшен белыми колоннами. Под позолоченной крышей из мрамора высечены фигуры разных волшебных существ. На западе через улицу стоит банк, на востоке выход из города, а на юге находится двор лекаря."
"Излюбленное место отдыха влюбленных парочек и зажиточных горожан. Солнце искрится среди ветвей высоких стройных деревьев, по сторонам стоят длинные лавочки. На севере видна дорога, а аллея идет на юг вплоть до жилых кварталов."
Их довольно много.
Нужен тот, кто будет переводить, во-первых, за невысокую стоимость, а во-вторых - чтобы по английски так же литературно звучало, как в оригинале по русски.
Если вы считаете, что можете справиться - милости просим.
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