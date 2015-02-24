Перевод с русского на английский

Нужен переводчик для описаний виртуальных мест, типа этого:

"Вы стоите перед Академией — огромным зданием, подъезд которого украшен белыми колоннами. Под позолоченной крышей из мрамора высечены фигуры разных волшебных существ. На западе через улицу стоит банк, на востоке выход из города, а на юге находится двор лекаря."

"Излюбленное место отдыха влюбленных парочек и зажиточных горожан. Солнце искрится среди ветвей высоких стройных деревьев, по сторонам стоят длинные лавочки. На севере видна дорога, а аллея идет на юг вплоть до жилых кварталов."

Их довольно много.

Нужен тот, кто будет переводить, во-первых, за невысокую стоимость, а во-вторых - чтобы по английски так же литературно звучало, как в оригинале по русски.

Если вы считаете, что можете справиться - милости просим.