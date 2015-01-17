Перевод справочника по программному обеспечению

Перевод с финского языка на русский язык билета объём — 1–1,5 страницы, срок оговаривается, при надлежащем качестве и соблюдении сроков продолжение сотрудничества. Просьба указать ставку из расчета 1800 знаков с пробелами по выходу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
требуется сделать перевод help'а по программному обеспечению (по работе с программой) с русского на английский язык, очень важный момент - терминология справочника связана с швейным производством, текст должен восприниматься англоязычным пользователем как инструкция (русскоязычный help есть для примера). Объем приблизительно 400 страниц, текст в док файле, 14 шрифт.
Первоначальная задача сделать перевод 90 страниц, потом будет больше.
Укажите пожалуйста сроки и цены.
Спасибо
С уважением,
Николай Рыбаков
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