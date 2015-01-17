Перевод справочника по программному обеспечению

Здравствуйте,

требуется сделать перевод help'а по программному обеспечению (по работе с программой) с русского на английский язык, очень важный момент - терминология справочника связана с швейным производством, текст должен восприниматься англоязычным пользователем как инструкция (русскоязычный help есть для примера). Объем приблизительно 400 страниц, текст в док файле, 14 шрифт.

Первоначальная задача сделать перевод 90 страниц, потом будет больше.

Укажите пожалуйста сроки и цены.

Спасибо

С уважением,

Николай Рыбаков