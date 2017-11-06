Перевод с русского на польский

$3
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Закрыт10 заявок170 просмотров

Требуется выполнить перевод с русского на польский 18 страниц юридического текста. Срок выполнения заказа до 09.11.2017, ставка 150 руб за 1800 зсп.

8 лет назад
LyubovZ
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров