Ищем квалифицированных технических специалистов для перевода комплектов документов. Тематика: документация нефтегазовой отрасли, строительства. Языковые пары: английский - русский, русский - английский. Оплата: 200-250 р. за 1800 знаков. Наличие ТРАДОС и умение им пользоваться обязательно. При ...
Перевод с русского на польский
Требуется выполнить перевод с русского на польский 18 страниц юридического текста. Срок выполнения заказа до 09.11.2017, ставка 150 руб за 1800 зсп.
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