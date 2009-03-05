Перевод сайта с английского на немецкий

ПереводыЗавершен11 заявок262 просмотра
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Добрый день. Есть англоязычный сайт. Требуется перевести названия категорий и описания на страницах с английского языка на немецкий. Указывайте тут стоимость 1000 знаков. Остальные детали будут обсуждаться приватно.

15 лет назад
seojbs
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
zoisha
Зоя 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$3
2 дня
Довольны сотрудничеством. Работа выполнена качественно и в срок.
Замечательный заказчик - своевременная оплата, очень доброжелательное и конструктивное общение.
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