Перевод нескольких страниц сайта

Требуется перевести нессколько страниц сайта с русского на американский английский (со всеми возможными нюансами - продукт предназначен для рынка США и тексты не должны выдать русского или даже европейского происхождения)

Информация будет включаться в себя инструкции по использованию программного обеспечения.

Будет 5-6 страниц (2000-2500 символов каждая)