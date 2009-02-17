Перевод нескольких страниц сайта

ПереводыЗакрыт18 заявок528 просмотров
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Требуется перевести нессколько страниц сайта с русского на американский английский (со всеми возможными нюансами - продукт предназначен для рынка США и тексты не должны выдать русского или даже европейского происхождения)

Информация будет включаться в себя инструкции по использованию программного обеспечения.

Будет 5-6 страниц (2000-2500 символов каждая)

15 лет назад
softdevlib
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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