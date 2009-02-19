Нужно сделать перевод с венгерского (желательно на румынский, но хотя бы на русский) порядка 8 неполных страниц текста. Срок - при переводе на русский - завтра до 18:00 по Москве. При переводе на румынский - послезавтра утром.

Жду предложений по цене. В личку и в ICQ не писать - только в проект.