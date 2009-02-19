Нужен грамотный переводчик для перевода тех. статей с английского на русский. Качество перевода должно быть более-менее нормальное, в тексте должны присутствовать определенные ключевые слова. Тематика - лазерные технологии. Имеется 10 статей для начала. Даю тестовое задание. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать перевод с венгерского (желательно на румынский, но хотя бы на русский) порядка 8 неполных страниц текста. Срок - при переводе на русский - завтра до 18:00 по Москве. При переводе на румынский - послезавтра утром.
Жду предложений по цене. В личку и в ICQ не писать - только в проект.
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