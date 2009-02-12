Перевод тех.статей с англ. на русский

ПереводыЗакрыт33 заявки772 просмотра
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Нужен грамотный переводчик для перевода тех. статей с английского на русский. Качество перевода должно быть более-менее нормальное, в тексте должны присутствовать определенные ключевые слова. Тематика - лазерные технологии.

Имеется 10 статей для начала. Даю тестовое задание.

ВНИМАНИЕ: Оплата только переводом на карту ПриватБанка, либо наличными в Киеве.

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15 лет назад
mdesign
Павел 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-2)
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