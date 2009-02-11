Перевод с эстонского языка требуется (видео)

Здравствуйте. Необходимо перевести на немецкий язык сайт. Сайт небольшой, думаю 2-3 страницы формата А4. Проверять будет носителя языка. Нужен качественный перевод. Подробнее исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести 57 минут видеозаписи с эстонского языка (отличное телевизионное качество в формате интервью). Срок сдачи – суббота, 15 февраля, 20:00 ч. по Москве. От вас – положительные рекомендации, безлимитный интернет (скачать большой файл с видеоматериалом). Поскольку это запись для телефильма, необходимо будет проставлять тайм-коды в тексте (выбранному исполнителю объсню подробнее в аське, вышлю образец текста). Оплата – 200 р. за 1800 знаков с пробелами. Оплата в течение 3 суток после сдачи материала. Форма оплаты – наличными (если Вы из Москвы), Яндекс-деньги или вебмани.
Перевод необходим живой, литературный, а не выполненный с помощью программы-переводчика!!!
Жду предложений в icq 436307389.
Файл для перевода скачивать тут: http://ifolder.ru/10540331
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