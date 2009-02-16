Перевод на немецкий язык

ПереводыЗавершен9 заявок266 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо перевести на немецкий язык сайт. Сайт небольшой, думаю 2-3 страницы формата А4. Проверять будет носителя языка. Нужен качественный перевод. Подробнее исполнителю.

15 лет назад
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dialect
Елена 
48 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов
15 лет назад
$35
1 день
Не смотря на то, что задание было получено перед праздником, Елена выполнила его быстро и качественно. Пожертвовав и самим праздником. Рекомендую.
Вячеслав отвечает всем требованиям отличного заказчика. Приятен в общении, задание поставил четко, немедленно оплатил работу.
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