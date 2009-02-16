Перевод на немецкий язык

Мне неободимо перевести текст (2000 слов туристической тематики) на следующие языки: французский немецкий итальянский испанский Меня устроит, если Вы возьметесь только за один или два языка. Перевод должен быть литературным, никаких электронных переводчиков. Рядом со мной работают люди,для которых перечисленные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходимо перевести на немецкий язык сайт. Сайт небольшой, думаю 2-3 страницы формата А4. Проверять будет носителя языка. Нужен качественный перевод. Подробнее исполнителю.
- Похожие заказы
- Переводы4 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется переводчик с опытом технических переводов. Англ-рус. Тематика элеваторы, зернохранилища, конвейерное оборудование, комбикормовые и семенные заводы. Строгие сроки сдачи переводов. Необходимо будет сделать тестовый перевод ~1000 знаков. Оплата раз в месяц 7 числа банковским переводом. ...Переводы26 заявокЗакрыт15 лет назад
Для выполнения разовых переводов необходим человек свободно владеющий (обязательно письменно с хорошей грамматикой) одним (несколькими) из следующих языков: - украинский - польский - молдавский - румынский - чешский - шведский - английский задача: переводы с одного из данных языков на русский(украинский) и наоборот свои ...Переводынет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо перевести статью на английский язык. Статья во вложении. Стоимость работы? цена? Предложения присылайте на [email protected] (личные сообщения не читаю)Завершен15 лет назад
Есть предложение участвовать в конкурсе на лучший перевод текста про рентгеновские трубки. Файл документа прикреплён. Ждём ваших переводов по адресу эл. почты protext (at) gmail (dot) com. Оплачивать участие в конкурсе я не смогу, т. к. ...Переводы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Перевести текст до завтрашнего утра!Завершен15 лет назад
- $30
Необходимо перевести 12 000 текста на английском. Перевод выполнить на немецкий.Завершен15 лет назад
Вообщем нужно русифицировать скрипт. Сроки: не более недели. - ЗАКРЫТО ======================================== Так же нужно сделать дизайн под тему сайта. Сайт: www.italian-cuisine.org7.ru - ОТКРЫТО ======================================== Нужен человек который смог бы заполнил сайт. Требования: знание темы , исполнительность, качство работы. ОКЛАД ...Переводы11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Написать сочинение по-английскому языку с жесткими требованиямиЗавершен15 лет назад
- $10
Текст для перевода: Добрый день! Ищем решение среди автоматических систем публикаций или DVD дубликаторов. Требуется выполнение следующей задачи: У нас имеется множество дисков на HDD,нам необходимо техническое решение которое имело бы несколько DVD приводов и работало бы по такой ...Завершен15 лет назад