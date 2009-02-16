Перевод на немецкий язык

Мне неободимо перевести текст (2000 слов туристической тематики) на следующие языки: французский немецкий итальянский испанский Меня устроит, если Вы возьметесь только за один или два языка. Перевод должен быть литературным, никаких электронных переводчиков. Рядом со мной работают люди,для которых перечисленные ...