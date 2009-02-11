Перевод с англ. на русский Satellite Communication

Имеется несколько текстов на английском по теме Спутниковая связь. Необходимо перевести один из них на русский. Объем около 10 000 знаков.

Возможно предоставление своего текста на эту тему с переводом соответствующего объема

Сделать необходимо за 2 дня

Жду предложений сразу со стоимостью