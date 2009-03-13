Требуется перевод видео, а потом озвучка.

Есть 2 часа технического, узкого видео. Из 2х часов примерно 1/3 времени там говорит один и тот же человек в среднем по скорости темпе.

Требуется

1 перевести видео

2 озвучить видео.

мне требуется сразу видеть порядок цен на

1 просто перевод

2 озвучка видео

от вас хочу услышать порядок цен и ссылку на портфолио

P.S. забыл добавить перевод с англ на рус