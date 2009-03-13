Требуется перевод видео, а потом озвучка.

ПереводыЗавершен15 заявок446 просмотров
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Есть 2 часа технического, узкого видео. Из 2х часов примерно 1/3 времени там говорит один и тот же человек в среднем по скорости темпе.

Требуется

1 перевести видео

2 озвучить видео.

мне требуется сразу видеть порядок цен на

1 просто перевод

2 озвучка видео

от вас хочу услышать порядок цен и ссылку на портфолио

P.S. забыл добавить перевод с англ на рус

15 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sergoon
Сергей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$75
10 дней
Отлично справился с техническим переводом с англ на рус. (перевод видео), да ещё и качественно сделал сабтитры к требуемым фильмам.
Прекрасный заказчик, приятен в общении, четко ставит задачу и отлично консультирует, что немаловажно.
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