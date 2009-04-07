Перевод страниц сайта с английского на русский

Требуется перевести все страницы с сайта www.memos-software.com на русский.

Их там 50-60.

+ переведенные тексты должны быть красиво отредактированы, обычно достаточно перевода, но они не должны содержать технических ляпов и т.д. - тексты будут размещены потом на русской версии сайта.

В биде пожалуйста укажите постраничную стоимость или за весь сайт (я думаю нетрудно пробежаться по нескольким страницам и оценить средний объем) + ваши сроки готового перевода (не количество дней, а примерная дата когда может быть готов).