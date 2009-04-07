Перевод страниц сайта с английского на русский

ПереводыЗавершен36 заявок839 просмотров
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Требуется перевести все страницы с сайта www.memos-software.com на русский.

Их там 50-60.

+ переведенные тексты должны быть красиво отредактированы, обычно достаточно перевода, но они не должны содержать технических ляпов и т.д. - тексты будут размещены потом на русской версии сайта.

В биде пожалуйста укажите постраничную стоимость или за весь сайт (я думаю нетрудно пробежаться по нескольким страницам и оценить средний объем) + ваши сроки готового перевода (не количество дней, а примерная дата когда может быть готов).

15 лет назад
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
HQ-Translation
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$250
8 дней
Качественный перевод в оговоренные сроки. Большое спасибо за работу! В следующий раз когда будет необходим перевод приду к вам.
Повидала заказчиков я довольно много, но именно этот человек, думаю, запомнится мне надолго! во-первых, еще в самом начале работы удивила внимательность к деталям и очень подробное ТЗ, настолько грамотно составленное, что я была удивлена! во-вторых, быстрые и опять-таки подробные ответы даже с иллюстрациями! впечатления только приятные! однозначно рекомендую ))) очень приятный в общении человек! надеюсь, мы еще поработаем )))
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